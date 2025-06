Darauf fiebern Rockfans an der oberen Nahe und im Hunsrück seit Monaten hin. Am 18./19. Juli findet wieder das legendäre „Rock im Daal“-Festival in Idar-Oberstein statt – mit zahlreichen Überraschungen.

Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Für Rockfans im Raum Idar-Oberstein auf jeden Fall. Weihnachten im Juli! Denn immer dann, wenn „Rock im Daal“ ist, werden Träume wahr und Wünsche erfüllt – nicht nur weil der Opener am Freitagabend den Bandnamen Christmas trägt. In diesem Jahr findet das Festival am 18. und 19. Juli statt, wenn rund 20 Bands und Einzelinterpreten auf der Waldbühne stehen werden. Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren.

Wie immer hat der Rock im Daal-Verein eine spannende Mischung der verschiedensten Rock-Varianten zusammengestellt: junge Newcomer, alte Bekannte und Bands aus Südamerika sind bei der mittlerweile schon 28. Auflage des Festivals am Start.

Den Opener am Freitag machtChristmas, mittlerweile einer der heißesten Punk Acts in Deutschland. Die Band aus St. Wendel hängt eine Tour an die nächste. Fans von Turbonegro dürfen sich auf die ein oder andere Coverversion freuen – ist doch klar, sind schließlich alle Mitglieder der Turbojugend.

Øl: Der Bandname klingt irgendwie nach Kettenfett, ist im Norden Europas aber die Bezeichnung für Leichtbier. Gut geschmiert ist bekanntlich halb gewonnen – das weiß auch diese junge Formation aus dem Odenwald, die antritt, um die Waldbühne zu rocken. Das Stichwort heißt Stoner Rock. Dazu eine satte Schippe Skandirock und eine ordentliche Portion Punkrock obenauf. Weshalb die vier Buben von Øl ihre Schnittmenge selbst Stoner-Punk schimpfen.

Velvet Rush bietet eine explosive Mischung aus purem Rock’n’Roll, Hardrock und souligem Sexappeal. Die Band hat sich als eine der aufregendsten neuen Hardrockbands etabliert, die den unverwechselbaren Sound der 1970er-Jahre mit modernen Einflüssen kombinieren. Mit ihrem einzigartigen Sound und Frontfrau Sandra Lian, die nicht nur mit ihrer voluminösen Rockröhre begeistert, sondern auch mit beeindruckender Bühnenpräsenz, ziehen sie die Aufmerksamkeit von Fans und Kritikern gleichermaßen auf sich.

i Daily Thompson kommen aus Dortmund und haben Stonerrock und Grunge im Gepäck. Jonas Wenz

Daily Thompson ist eine kraftvolle Stoner- und Grunge-Rockband aus Dortmund, bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und markanten Riffs. Mit einer Mischung aus harten Gitarren, treibendem Bass und druckvollen Drums bringt das Trio einen explosiven Mix auf die Bühne, den Fans von Bands wie Queens of the Stone Age und Nirvana lieben. Ihr Sound ist roh, ungeschliffen und dennoch melodisch – perfekt für alle, die ehrliche, energiegeladene Rockmusik mögen.

Lev Radagan lebt den theatralen Auftritt: auffällige Hüte und Schmuck, aufwendige Tätowierungen und ein zur Gitarre umgebautes Skateboard. Er ist Multi-Instrumentalist, Komponist und Produzent und der Frontmann der Psychedelic-Rock-Band Redlake Circus, mit denen er von Mexiko bis Polen Festivals bespielt. ​Mit seiner Skateboard Slide Gitarre produziert er einen psychedelischen Sound, der aus einer Mischung von groovigen Hard Rock Riffs, sanften Blues Licks und mystischen orientalischen Atmosphären besteht.

Nasty Neighbours – das ist energiegeladener Rock aus Argentinien und neben Asfixia Social die zweite Band aus Südamerika. Die „nervigen Nachbarn“ sind derzeit auf Deutschland-Tour. „Los Nasty“, so wird die Band in Buenos Aires genannt, bringen Alternative Rock und Indie-Punk auf Englisch, Spanisch und Deutsch auf die Bühne, teils humorvoll, teils bitterernst, aber immer tanzbar. Sängerin Karina Kaos ist der Wahnsinn.

B6BBO sind alte Bekannte im Daal, zuletzt waren sie 2022 zu Gast. In diesem Jahr kommen die Berliner, die sich auch „Schmetterlinge mit Bauch“ nennen, im Rahmen ihrer Eventim-gelisteten Abschiedstour nach Idar-Oberstein. In ihrer über zehnjährigen Bandgeschichte hat die sechsköpfige Formation drei Studioalben veröffentlicht. Mit ihrem letzten „Vernunft trocknet keine Tränen“ verabschieden sich B6BBO von der klamaukigen Attitüde früherer Jahre und setzen auf ein einfaches, aber überzeugendes Konzept: Solider deutschsprachiger Indierock, aber mit Bläsern! Ihre Abschiedstournee steht unter dem Titel „Lasch, lecker, Diskopunk“ – Discopunk vom Feinsten...

The Toshers– energiegeladener Celtic Punkrock á la Pogues aus Aachen. ‬‭Die Textespiegeln das Leben in all seinen Facetten wider – vom ersten Drink bis zum Drink zu viel, von Fernweh und Heimweh, von Verlust und sozialer Kälte, aber auch von Freundschaft und der Lust am Leben. Mit 20 Jahren Punkrockerfahrung, klassischer Musikausbildung und nächtelangen Folksessions schaffen The Toshers eine einzigartige Fusion von alten und neuen Melodien und rotzigem Gesang, untermalt mit einer lieblichen Fiddle.

Wie immer überbrücken Liveacts auf der Bierstandbühne die Umbaupausen. Neu im Programm ist in diesem Jahr am Samstag um 13 Uhr ein Kneipenquiz. Für eingefleischte Festivalfans gibt es wieder Campingmöglichkeiten mit Brötchenservice.

Rock im Daal 2025 – das Line Up

Freitag, 18. Juli: 18 Uhr Christmas; 19.30 Uhr Nasty Neighbours; 21 Uhr Velvet Rush; 23 Uhr Daily Thompson; Bierstandbühne: Drekhund

Samstag, 19. Juli: 13 Uhr Kneipenquiz; 14 Uhr Senti Metal; 15 Uhr Cat Called Molly; 16.30 Uhr The Toshers; 18 Uhr Øl; 19.30 Uhr Asfixia Social; 21 Uhr Lev Radagan; 23 Uhr B6BBO;

Bierstandbühne: Krafetzka; Chris, Thommy & Berschmann

Karten kosten an der Abendkasse 25 Euro (Freitag) beziehungsweise 30 Euro (Samstag), das Wochenendticket im Vorverkauf 40 Euro, an der Abendkasse 50 Euro.