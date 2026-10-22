Aufregung in Idar-Oberstein Dirk Rohde (AfD): Brandmauer darf kein Schlagwort sein Vera Müller 22.10.2026, 12:02 Uhr

i Dirk Rohde (AfD) erläutert seine Sicht der Dinge. Simone Rohde

Auch Dirk Rohde (AfD) kommentiert die intensive Debatte über den fraktionsübergreifenden Antrag, der in Idar-Oberstein hohe Wellen geschlagen hat. Er mahnt zu Transparenz und Sachpolitik.

Der gemeinsame Antrag zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Idar-Oberstein und zur Erweiterung des Stadtvorstands um einen zweiten hauptamtlichen Beigeordneten hat eine intensive öffentliche und politische Debatte ausgelöst. Als AfD-Fraktionsvorsitzender und Beteiligter an diesem Vorgang nimmt Dirk Rohde Stellung.







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