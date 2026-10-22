Aufregung in Idar-Oberstein
Dirk Rohde (AfD): Brandmauer darf kein Schlagwort sein
Dirk Rohde (AfD) erläutert seine Sicht der Dinge.
Dirk Rohde (AfD) erläutert seine Sicht der Dinge.
Simone Rohde

Auch Dirk Rohde (AfD) kommentiert die intensive Debatte über den fraktionsübergreifenden Antrag, der in Idar-Oberstein hohe Wellen geschlagen hat. Er mahnt zu Transparenz und Sachpolitik. 

Lesezeit 3 Minuten
Der gemeinsame Antrag zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Idar-Oberstein und zur Erweiterung des Stadtvorstands um einen zweiten hauptamtlichen Beigeordneten hat eine intensive öffentliche und politische Debatte ausgelöst. Als AfD-Fraktionsvorsitzender und Beteiligter an diesem Vorgang nimmt Dirk Rohde Stellung.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren