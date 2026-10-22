Auch Dirk Rohde (AfD) kommentiert die intensive Debatte über den fraktionsübergreifenden Antrag, der in Idar-Oberstein hohe Wellen geschlagen hat. Er mahnt zu Transparenz und Sachpolitik.
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Der gemeinsame Antrag zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Idar-Oberstein und zur Erweiterung des Stadtvorstands um einen zweiten hauptamtlichen Beigeordneten hat eine intensive öffentliche und politische Debatte ausgelöst. Als AfD-Fraktionsvorsitzender und Beteiligter an diesem Vorgang nimmt Dirk Rohde Stellung.