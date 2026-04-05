US-Autofan aus Sulzbach Dirk Kaiser lebt seinen Traum mit V8 und viel Hubraum Sebastian Schmitt 05.04.2026, 13:30 Uhr

i Der Dodge Challenger R/T von Dirk Kaiser aus Rhaunen-Sulzbach steht für klassische US-Car-Faszination mit 5,7 Litern Hubraum und rund 400 PS. Sebastian Schmitt

Zu einem spektakulären Unfall mit einem fast 500 PS starken Dodge Challenger ist es vor gut einer Woche am B41-Kreisel bei Simmertal gekommen. Was macht eigentlich die Faszination der US-Schlitten aus? Dirk Kaiser aus Rhaunen-Sulzbach weiß es.

Dirk Kaiser ist vom amerikanischen Automobilbau fasziniert – und sagt über sich selbst offen: „Ich habe das V8-Virus.“ Seit rund 14 Jahren fährt der US-Car-Fan Fahrzeuge aus Übersee. Für ihn sind es nicht nur Autos, sondern Charakterstücke: viel Hubraum, markanter Klang, bullige Optik und ein Auftritt, der auffällt.







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