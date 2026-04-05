Zu einem spektakulären Unfall mit einem fast 500 PS starken Dodge Challenger ist es vor gut einer Woche am B41-Kreisel bei Simmertal gekommen. Was macht eigentlich die Faszination der US-Schlitten aus? Dirk Kaiser aus Rhaunen-Sulzbach weiß es.
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Dirk Kaiser ist vom amerikanischen Automobilbau fasziniert – und sagt über sich selbst offen: „Ich habe das V8-Virus.“ Seit rund 14 Jahren fährt der US-Car-Fan Fahrzeuge aus Übersee. Für ihn sind es nicht nur Autos, sondern Charakterstücke: viel Hubraum, markanter Klang, bullige Optik und ein Auftritt, der auffällt.