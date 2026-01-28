Nachhaltig handeln und dabei Platz im Keller schaffen? Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Nationalparklandkreises Birkenfeld (AWB) startet eine digitale Tauschbörse für alle Bürgerinnen und Bürger.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Nationalparklandkreises Birkenfeld (AWB) startet eine digitale Tauschbörse für alle Bürgerinnen und Bürger: Der neue „Marktplatz“ ist online, kostenlos, einfach zu bedienen und gut für die Umwelt.

Ob ausrangierte Möbel, funktionstüchtige Elektrogeräte, Gebrauchsgegenstände oder Bücher und Spielsachen – auf dem „Marktplatz“ können Dinge verschenkt, getauscht oder gesucht werden.