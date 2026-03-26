Der Fall Collien Fernandes Digitale Gewalt schon an Idar-Obersteiner Grundschulen Vera Müller 26.03.2026, 11:24 Uhr

i Collien Fernandes hat eine öffentliche Debatte angestoßen. Es geht um digitale Gewalt gegen Frauen. Ein Thema, mit dem auch der Frauennotruf Idar-Oberstein zunehmend konfrontiert ist. Daniel Bockwoldt/dpa

Schauspielerin Collien Fernandes erhebt gegen ihren langjährigen Ehemann, Christian Ulmen, schwere Vorwürfe. Es geht unter anderem um „virtuelle Vergewaltigung“, Fake-Profile sowie gefälschte pornografische Aufnahmen. Das Thema schlägt hohe Wellen.

Unsere Zeitung fragte beim Idar-Obersteiner Frauennotruf nach. Werden die Fachfrauen für sexuelle Gewalt dort mit Fällen digitaler Gewalt konfrontiert? Die Geschichte um Schauspielerin Collien Fernandes, die diesbezüglich schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann erhebt, hat eine öffentliche Diskussion ausgelöst.







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