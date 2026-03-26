Der Fall Collien Fernandes
Digitale Gewalt schon an Idar-Obersteiner Grundschulen
Collien Fernandes hat eine öffentliche Debatte angestoßen. Es geht um digitale Gewalt gegen Frauen. Ein Thema, mit dem auch der
Collien Fernandes hat eine öffentliche Debatte angestoßen. Es geht um digitale Gewalt gegen Frauen. Ein Thema, mit dem auch der Frauennotruf Idar-Oberstein zunehmend konfrontiert ist.
Daniel Bockwoldt/dpa

Schauspielerin Collien Fernandes erhebt gegen ihren langjährigen Ehemann, Christian Ulmen, schwere Vorwürfe. Es geht unter anderem um „virtuelle Vergewaltigung“, Fake-Profile sowie gefälschte pornografische Aufnahmen. Das Thema schlägt hohe Wellen.

Lesezeit 2 Minuten
Unsere Zeitung fragte beim Idar-Obersteiner Frauennotruf nach. Werden die Fachfrauen für sexuelle Gewalt dort mit Fällen digitaler Gewalt konfrontiert? Die Geschichte um Schauspielerin Collien Fernandes, die diesbezüglich schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann erhebt, hat eine öffentliche Diskussion ausgelöst.

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