Schauspielerin Collien Fernandes erhebt gegen ihren langjährigen Ehemann, Christian Ulmen, schwere Vorwürfe. Es geht unter anderem um „virtuelle Vergewaltigung“, Fake-Profile sowie gefälschte pornografische Aufnahmen. Das Thema schlägt hohe Wellen.
Lesezeit 2 Minuten
Unsere Zeitung fragte beim Idar-Obersteiner Frauennotruf nach. Werden die Fachfrauen für sexuelle Gewalt dort mit Fällen digitaler Gewalt konfrontiert? Die Geschichte um Schauspielerin Collien Fernandes, die diesbezüglich schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann erhebt, hat eine öffentliche Diskussion ausgelöst.