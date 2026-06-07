Ziel des Projekts ist eine möglichst einfache und alltagstaugliche digitale Dokumentation per Smartphone: Oliver Freitag, sein Sohn Julian und Kumpel Nikita aus Idar-Oberstein sind weiterhin intensiv am Arbeiten.
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Das regionale Digitalprojekt „Scan & Push Operating System“ (SPOS) befindet sich derzeit gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Birkenfeld in einer weiteren intensiven Praxis- und Entwicklungsphase.Dabei begleitet das DRK den aktuellen Roll-out nicht nur als Anwender, sondern aktiv als Entwicklungshelfer.