Oliver und Julian Freitag Digitale Dokumentation per Smartphone wird optimiert Vera Müller 07.06.2026, 13:35 Uhr

i Oliver Freitag, Sohn Julian (links) und dessen Kumpel Nikita freuen sich über die Weiterentwicklung ihres Systems in Kooperation mit dem DRK Birkenfeld. HOSSER

Ziel des Projekts ist eine möglichst einfache und alltagstaugliche digitale Dokumentation per Smartphone: Oliver Freitag, sein Sohn Julian und Kumpel Nikita aus Idar-Oberstein sind weiterhin intensiv am Arbeiten.

Das regionale Digitalprojekt „Scan & Push Operating System“ (SPOS) befindet sich derzeit gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Birkenfeld in einer weiteren intensiven Praxis- und Entwicklungsphase.Dabei begleitet das DRK den aktuellen Roll-out nicht nur als Anwender, sondern aktiv als Entwicklungshelfer.







Artikel teilen

Artikel teilen