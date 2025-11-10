Cannabis-Prozess in Kreuznach Diffuser mafiöser Angstschleier im Gerichtssaal Günter Schönweiler 10.11.2025, 11:00 Uhr

i Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen findet derzeit am Landgericht Bad Kreuznach der Prozess gegen jene Bande statt, die unter anderem in Nahbollenbach und Hahnenbach im großen Stil Cannabis anpflanzten und von dort aus vertrieben. Günter Schönweiler

Am siebten Prozesstag wegen des bandenmäßigen Handels mit Cannabis wurde die Beweisaufnahme abgeschlossen. Das Verfahren vor der 5. Jugendkammer am Landgericht Bad Kreuznach befindet sich damit auf der Zielgerade. Mit einem ersten Urteil wird nächste Woche gerechnet.

Am siebten Prozesstag wegen des bandenmäßigen Handels mit Cannabis wurde die Beweisaufnahme abgeschlossen. Das Verfahren vor der 5. Jugendkammer am Landgericht Bad Kreuznach befindet sich damit auf der Zielgerade. Mit einem ersten Urteil wird nächste Woche gerechnet.







