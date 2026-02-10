Kommentar
Dieses Zerwürfnis kann sich der Landkreis nicht leisten
Knaudt.

Kurt Knaudt zum wachsenden Riss zwischen Kreisverwaltung und Kreistag.

Lesezeit 2 Minuten
Dezernent Roland Praetorius mag darüber frohlocken, dass die Aufsichtsbehörde im Streit um Grundstücksübertragungen an der IGS Herrstein seine Rechtsauffassung teilt. Doch bei genauerem Hinsehen ist das ein Pyrrhussieg: Denn der jüngste Streit, in dem er vorerst die Oberhand behalten hat, vertieft weiter den Graben zwischen Kreistag und Verwaltungsspitze. Die Wortmeldungen im Kreisausschuss und die Abstimmung im Kreistag offenbaren ...

