Unterhält man sich über die Natur im Hunsrück, so kommt man zwangsläufig auf den Wald zu sprechen. Die Fichte, die in der Hunsrücklandschaft vorherrscht, ist schon viele Jahre der Brotbaum für die einheimische Holzindustrie. Hinzu kommen zahlreiche andere Baumarten wie Buchen, Eichen, Douglasien, Erlen oder Tannen.

Doch heute ist der Morbacher Revierförster Rainer Mettler auf dem Weg zu einem besonderen Kleinod des Hunsrücker Waldes. Denn oberhalb des sogenannten Hinüberwegs, der von den Morbacher Forsthäusern in Richtung Hinzerath und Weitersbach führt, stehen – inmitten der für den Hunsrück typischen Hangmoore – auf 15 Hektar Waldfläche eine große Anzahl an Moorbirken. Und die dort wachsenden Exemplare gelten als die ältesten bekannten ihrer Art auf der Welt.

„Fast 180 Jahre alt sind die Bäume, die dort stehen“, sagt Mettler. Dies habe man bei Untersuchungen mittels einer Bohrung in den Baumstamm festgestellt. Dabei wird in den Baum hineingebohrt, eine Probe entnommen und daran die Jahresringe gezählt, erklärt er. „Das hat man untersucht, als das Gebiet mit den Brüchern oberhalb von Morbach 1985 auf 750 Hektar als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurden“, sagt er. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nicht überall auf der Welt die Moorbirken auf ihr Alter hin untersucht worden sind – es ist also möglich , dass es irgendwo auch ältere geben kann.

Hunsrücker Brücher: Artenvielfalt und Naturschutz

„Brücher“ ist der Fachbegriff für die Hangmoore, die sich in einer langen Reihe oberhalb von Morbach entlang des Hangrückens erstrecken. Vielen Besucher des Morbacher Waldes kennen den Ortelsbruch, der als Naherholungsgebiet ausgewiesen ist und wo die Hangmoore auch für Laien mittels Infotafeln und einem Steg erlebbar gemacht wurden, der über die nassen Stücke führt.

Das Waldstück mit Moorbirken, in das sich Rainer Mettler und Gisela Kadisch – Försterin und im Forstamt Idarwald zuständig für Waldinfo, Umweltbildung und Walderleben – heute begeben, erscheint im ersten Moment unwirklich. Die Moorbirken sind knorrig und erstrecken sich bis zu 30 Meter in die Höhe. Da jetzt im März noch keine Blätter an den Bäumen sind, ist die wilde Struktur der Stämme und Äste gut zu erkennen. Wer an Waldgeister glauben mag: Hier könnten sie zuhause sein. „Wie in einem Fantasyfilm“, lacht Kadisch.

„Um 1850 haben sich die Moorbirken selbst ausgesät“, sagt Mettler. Und da der Wald dort zu feucht war, um bewirtschaftet zu werden, haben diese dort ihr hohes Alter erreichen können. Wo genau sich die alten Moorbirken befinden? Mettler bittet darum, dies nicht in der Zeitung zu schreiben. Zu groß sind seine Befürchtungen, dass sich Hunderte von Neugierigen auf den Weg dorthin machen könnten, die Ruhe des Waldes stören und Schaden anrichten könnten.

Jeder Baum produziert Millionen von Samen

„Jeder Baum produziert Millionen von Samen“, erklärt der Förster die große Verbreitung der Moorbirken. Sie wachsen in den gemäßigten Regionen Europas – von den Ländern nördlich der Alpen bis weit nach Sibirien sowie im Kaukasus.

Doch zurück zu den Brüchern: Die alten Moorbirken sind nicht die einzigen Besonderheiten der Natur im Hunsrück, die durch die Hangmoore hier entstanden sind. In der Hanglage hätten sich Vertiefungen gebildet, in denen sich Sand aus dem heimischen Quarzit abgesetzt habe, sagt Mettler. „Die Kombination aus Quarzit und Feuchtigkeit hat hier einen einzigartigen Lebensraum geschaffen“, sagt Mettler.

Bis zu 1000 Millimeter Niederschlag verzeichne man hier pro Jahr. Zum Vergleich: In Baumholder, südlich des Hunsrücks, sind es nur 500 Millimeter. Dies sorge dafür, dass man in den Brüchern seltene Pflanzen findet, weiß Kadisch. Als Beispiele zählt sie die Moosbeere, das Wollgras, den Sonnentau und den Sumpfhaubenpilz auf, der während seiner Wachstumszeit in den Brüchern aufgrund seiner orangenen Farbe regelrecht herausleuchte.

Was auch Lebensraum bietet für bestimmte Tierarten wie den Moosbeerenscheckenfalter und den Perlmuttfalter. „Es gibt hier viele Arten, die man sonst nicht findet“, sagt sie. Das hat man auch im nahen Nationalpark Hunsrück-Hochwald festgestellt: Dort sind seit seiner Gründung komplett neue, bis dato unbekannte Arten gefunden worden – wie 2024 eine Rotalge, die man nach der ehemaligen Umweltministerin Ulrike Höfken benannt hat, und 2015 die Hunsrück-Warzenflechte.

„Es ist unsere Aufgabe, die Natur zu erhalten und zu verbessern“, sagt Gisela Kadisch. Dazu gehöre auch die Wiedervernässung der Hangmoore. Dass die Brücher im Hunsrück ein Kleinod der Natur sind, sei im Bewusstsein der Bevölkerung noch zu wenig verankert.