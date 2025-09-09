Verbandsgemeinde und Stadt Birkenfeld stellen ein Instandhaltungskonzept mit 22 Projekten vor. Von größeren Arbeiten, wie dem Parkplatz am Pulverturm bis zu kleineren Reparaturen ist vieles vorhanden. Wie die Liste nun abgearbeitet werden soll.

Schlaglöcher und Schäden im Asphalt und an Bordsteinen und Rinnen: Die Stadt Birkenfeld will zahlreiche Baustellen auf den eigenen Straßen angehen. Mit dem Auftakt zu dieser Instandhaltungsoffensive hat der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld beauftragt. Dabei ist voraussichtlich noch für dieses Jahr die Reparatur von rund 80 Quadratmeter Asphalt im Wendehammer des Finkenwegs geplant. Kosten soll das der VG-Verwaltung zufolge rund 20.000 Euro. Ebenfalls noch 2025 sollen rund 65 Quadratmeter Asphalt im Kreuzungsbereich Siedlerstraße und Achtstraße repariert werden – rund 10.000 Euro veranschlagt die VG-Verwaltung für diese Reparatur.

Die Mittel seien nach Rücksprache mit der Stadt noch im dafür vorgesehenen Budget des Birkenfelder Haushalts für das Jahr 2025 enthalten, wie die VG-Verwaltung mitteilt. Um möglichst schnell Firmen mit der Instandsetzung der beiden Straßenbereiche beauftragen zu können, ermächtigte der Birkenfelder Stadtrat Bürgermeister Hans-Peter Lampel Aufträge bis 25.000 Euro ohne weitere Abstimmung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Stadt und VG stellen Prioritätenliste auf

Nicht alle im Stadtrat sind überzeugt, dass die Instandsetzung der beiden Straßenbereiche noch in diesem Jahr stattfinden kann: „Es wird sich keine Firma finden, die bei diesen kleinen Beträgen noch in diesem Jahr mit der Arbeit beginnt“, sagt Holger Behnke (Freie Wähler). Aufträge könnten in diesem Fall auch noch im Frühjahr 2026 aus den Haushaltsmitteln dieses Jahres vergeben werden, hieß es dazu von Stadt- und VG-Verwaltung.

i Der Parkplatz am Pulverturm gehört zu den größten Projekten auf der Liste von Stadt und Verbandsgemeinde. Reiner Drumm. Rd

Ursprung des gesamten Instandhaltungskonzeptes, das derzeit 22 verschiedene Teilbereiche umfasst, war eine gemeinsame Straßenbesichtigung durch den städtischen Bauhof und die Verbandsgemeinde. Ziel sei es gewesen, Schadstellen auf den Birkenfelder Straßen zu sammeln, und eine Priorisierung vorzunehmen.

Rund 330.000 Euro für die Reparatur der Straßen veranschlagt

Neben den beiden bereits 2025 eingeplanten Straßen stehen weitere weit oben auf der Liste. Wie der Nachtigallenweg, bei dem rund 125 Quadratmeter Asphalt und 25 Meter Rinne und Bordstein instandgesetzt werden sollen. Ebenfalls weit oben auf der Prioritätenliste steht die Straße „Am Gaurech“, hier sollen zwei Straßeneinläufe angehoben, und rund 150 Quadratmeter Asphalt repariert werden. Unter anderem diese Projekte könnten dann im Jahr 2026 angegangen werden – dafür soll das Instandsetzungsbudget im nächsten Haushalt der Stadt angehoben werden. „Wir müssen jetzt tätig werden, um einen Reparaturstau zu vermeiden, mit der aktuell im Haushalt veranschlagten Summe für Instandsetzungen würde das vorgestellte Konzept jedoch rund zehn Jahre brauchen. Deswegen sollten wir hier aufstocken“, sagt Stadtbürgermeister Lampel.

Wann genau jedoch die 22 Straßenteilbereiche angegangen werden sollen, steht abseits der ersten bereits priorisierten noch nicht fest. Im Instandhaltungskonzept von Stadt und VG finden sich auch größere Projekte, wie der Parkplatz am Pulverturm, wo eine Asphaltfläche von 550 Quadratmeter repariert werden muss oder der Friedhof mit einer zu bearbeitenden Asphaltfläche von 220 Quadratmetern. Kosten soll die Instandsetzung aller 22 Abschnitte nach Schätzung der VG-Verwaltung rund 330.000 Euro. „Es finden sich noch nicht alle Schadstellen in dem Konzept, aber irgendwo muss ein Anfang gemacht werden“, heißt es außerdem aus der VG-Verwaltung. Welche Straßen genau in das Instandsetzungskonzept von Stadt und VG aufgenommen wurden, lässt sich über das Rats- und Bürgerinformationssystem der VG Birkenfeld abrufen.