Für 40 Millionen Euro
Diehl eröffnet neues Fertigungsgebäude in Nonnweiler
40 Millionen Euro hat das neue Fertigungsgebäude der Diehl Defence in Nonnweiler gekostet.
Christine Funk/SZ

Mit dem Gebäude wurden 3400 Quadratmeter Produktionsfläche neu geschaffen. Die Bauarbeiten für die nächsten drei Neubauten haben bereits begonnen. Insgesamt gebe es am Standort noch mehr als 20 weitere Bauvorhaben.

Große Feier beim Rüstungsunternehmen Diehl Defence in Nonnweiler: Dort ist das neue Flugkörperintegrationszentrum eröffnet worden. „Verbunden mit dem Wachstum von Diehl Defence wächst auch unser Standard hier“, sagte Thomas Bodenmüller, Finanzvorstand (CFO) der Diehl Defence.

