Gleich zwei große Jubiläen stehen in Sonnenberg-Winnenberg an: Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. September, stehen die Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum der Dorfglocke und das 50. Jubiläum des Kindergartens an. 1925, also exakt vor 100 Jahren, erhielt die Ortsgemeinde Sonnenberg-Winnenberg ihre Dorfglocke, die am damals extra errichteten Glockenturm installiert wurde. 50 Jahre später, 1975, erhielt die Doppelgemeinde ihren Kindergarten, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern kann.

Nun fragt man sich, was haben diese beiden Jubiläen miteinander zu tun? Ganz einfach: Vor 100 Jahren brachte ein Eisenwaggon die Dorfglocke bis zum Bahnhof nach Kronweiler. Von dort wurde die schwere Glocke auf eine Rolle, ein von Pferden gezogener Wagen, verladen. Ein Pferdegespann transportierte die Glocke, festgezurrt auf dieser Rolle, den steilen Weg hinauf bis nach Sonnenberg-Winnenberg. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Sonnenberg noch eine Dorfschule. Die damaligen Schulkinder liefen der Glocke entgegen und trafen auf halbem Weg auf den Tross.

Glocke im Fokus

Beim Aufeinandertreffen von Glocke und Schulkindern sangen die Kinder ein Lied. Danach transportierte das Pferdegespann die Glocke in Begleitung der Kinder und vieler Schaulustiger weiter nach Sonnenberg. Am Glockenturm wurde die Glocke geweiht, die Schulkinder sangen erneut ein Lied. Diese Zeremonie soll nun in vereinfachter Form nachgestellt werden: Beim Bastelabend wurde eine Glocke nachgebaut und in den Kindergarten gebracht. Nicht die Schulkinder, weil es schon seit den 70er-Jahren keine Schule mehr im Ort gibt, sondern die Kita-Kinder verzieren und verschönern die gebastelte Glocke. Am 20. September, dem ersten Festtag, bringen die Kita-Kinder die nachgebaute Glocke zum Dorfplatz. Der „Zug“ wird von VG-Bürgermeister Matthias König und Ortsbürgermeister Frank Robbert begleitet. Am Dorfplatz soll die gebastelte Glocke ihren Platz unterhalb der echten Glocke im Glockenturm finden. Anschließend werden die Kinder das Lied „Bruder Jakob” singen. Nach einer Ansprache von Matthias König und Frank Robbert wird die Glockenkirb offiziell eröffnet. Zum Abschluss des offiziellen Teils führen die Kinder noch den Schubidua-Tanz auf.

Erlös für Kindergarten

Bei dem zweitägigen Fest handelt es sich um eine einmalige Veranstaltung der Ortsgemeinde und der ortsansässigen Vereine Feuerwehr, Förderverein, Heimat- und Verschönerungsverein sowie IG Winnenberg. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, und ab 15.30 Uhr kommt der Eiswagen vom Eiscafé Venezia aus Birkenfeld. Gegen 16 Uhr beginnt DJ Kai mit einer Kinder-Disco und Animation. Nach einer kleinen Pause wird DJ Kai auch die musikalische Untermalung des Abendprogramms übernehmen. Der Festsonntag startet um 10 Uhr mit einem Frühschoppen. In der Zeit von 10 bis 11 Uhr gibt es das Bier für 0,50 Euro günstiger. Ab 12 Uhr wird Gulaschsuppe für Euro zum Mittagessen angeboten. Um besser kalkulieren zu können, bitten die Organisatoren bis zum 15. September (Telefonnummer 0179/9461462 oder 0176/32884771) um Anmeldung. Auch am Sonntag wird ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten, der Eiswagen hat ab 15.30 Uhr erneut sein Kommen angekündigt. Danach soll die einmalige Kirmes langsam ausklingen. An beiden Tagen hat der Getränke- und Grillstand geöffnet. Natürlich haben wird auch die Hüpfburg der Westrich-Nahetalgemeinden aufgebaut sein. Ein Teil des Festerlöses soll an den Kindergarten gespendet werden.