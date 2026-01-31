Ministerpräsidentin bei KNDS Die Zeitenwende findet in Freisen statt 31.01.2026, 17:00 Uhr

i Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) nahm bei ihrem Besuch in Freisen im Radpanzer Patria Platz. Michael Kipp/SZ

Die saarländische Ministerpräsidentin hat das Werk von KNDS in Freisen besucht. Dort soll der neue Transportpanzer Patria gebaut werden – ein Symbol der saarländischen Zeitenwende.

Anke Rehlinger (SPD) sitzt auf dem Beifahrersitz eines finnischen Radpanzers. Neben ihr ein Fahrer, der ihr alles erklärt. Die Ministerpräsidentin nickt. Der Patria 6x6 CAVS riecht nach neuem Stahl und Schmierstoff. Irgendwann könnte er einmal Soldaten in ein Kriegsgebiet fahren.







