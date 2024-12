Neues Gehege eingeweiht Die Wildkatze ist zurück an der Wildenburg 21.12.2024, 11:00 Uhr

i Auch den neuen Abenteuerspielplatz im Wildfreigehege Wildenburg konnten die Eröffnungsgäste am Freitag schon in Augenschein nehmen. Stefan Conradt

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt hatten die Festgäste im Wildfreigehge Wildenburg einen stattlichen Spaziergang über matschige Wege vor sich. Die Anstrengungen wurden aber mit dem direkten Kontakt zu Tieren belohnt.

Die Wildkatze ist zurück an der Wildenburg: Moritz und Hannes haben in einem neuen Freigehege an altem Platz Quartier bezogen. Die Jungkatzen aus dem Tierpark Oberrabenstein bei Chemnitz sind seit Oktober da - aber noch immer ein wenig scheu, wie Umweltministerin Katrin Eder bei ihrem Besuch am vergangenen Freitag feststellen musste.

