Die Wildkatze darf natürlich nicht fehlen

Wie schon am Erbeskopf begrüßt seit ein paar Tagen eine hölzerne Bildhauerarbeit des Künstlers Matzi Müller die Besucher des Nationalparktors Wildenburg. Passend zum Wildpark sind auf der Sitzbank zahlreiche heimische Tierarten versammelt.
Ein neues Kunstwerk, das zudem noch praktischen Nutzen hat, schmückt seit Kurzem das Nationalparktor Wildenburg. Aus einer mächtigen Eiche hat der Idar-Obersteiner Künstler Matzi Müller eine Sitzbank mit zwei Sesseln geschaffen, das – passend zum Tierpark – geschmückt ist mit zahlreichen Tierfiguren.