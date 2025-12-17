Nationalparktor Wildenburg Die Wildkatze darf natürlich nicht fehlen Thomas Brodbeck 17.12.2025, 11:00 Uhr

i Im Nebel vor dem Nationalparktor Wildenburg fand die feierliche Einweihung der neuen Attraktion statt. Auf dem Bild zu sehen (von links) der Künstler Matzi Müller, Staatssekretär Erwin Manz, Bürgermeister Uwe Weber, Harald Egidi, Leiter des Nationalpark Hunsrück-Hochwald, und Helmut Franzmann von der Offenen Gruppe Nahbollenbach, auf dessen Initiative das außergewöhnliche Kunstwerk entstand. Thomas Brodbeck

Wie schon am Erbeskopf begrüßt seit ein paar Tagen eine hölzerne Bildhauerarbeit des Künstlers Matzi Müller die Besucher des Nationalparktors Wildenburg. Passend zum Wildpark sind auf der Sitzbank zahlreiche heimische Tierarten versammelt.

Ein neues Kunstwerk, das zudem noch praktischen Nutzen hat, schmückt seit Kurzem das Nationalparktor Wildenburg. Aus einer mächtigen Eiche hat der Idar-Obersteiner Künstler Matzi Müller eine Sitzbank mit zwei Sesseln geschaffen, das – passend zum Tierpark – geschmückt ist mit zahlreichen Tierfiguren.







