Manche Bäume bekommen nach ihrem Fällen ein zweites Leben. So auch eine mächtige alte Eiche aus dem Saarland, aus dessen Stamm der Künstler Matzi Müller bereits den Thron vom Erbeskopf, eine Sitzgelegenheit und Fotopunkt, herausgearbeitet hatte.
Seit Mitte September sägt, poliert und schnitzt der Idar-Obersteiner Bildhauer Matzi Müller aus einer Krone einer mehr als 150 Jahre alten Eiche eine neue Attraktion für das Nationalparktor Wildenburg. Bis Mitte November wird Müller aus dem unförmigen, tonnenschweren Holzklotz eine Sitzbank mit zwei Sesseln herausarbeiten.