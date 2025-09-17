Ausstellung im Goldenen Engel Die Welt ist farbenfroh, vielfältig und voller Ideen 17.09.2025, 15:00 Uhr

Rund 40 Bilder, Skizzen, Zeichnungen oder Skulpturen sind ab Samstag für drei Wochen im Goldenen Engel in einer Sonderschau der jungen Kunstschule zu entdecken.

Kunst junger Talente steht im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung im Kulturzentrum Goldener Engel. Unter dem Titel „Die Welt in bunten Gedanken“ präsentiert die Jugendkunstschule im Kreis Birkenfeld ab 20. September ihre neuesten Arbeiten.

Kunst junger Talente steht im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung im Kulturzentrum Goldener Engel in Baumholder, die am Wochenende, passend zur Baumholderer Kirmes, eröffnet wird. Die Vernissage mit den jungen Künstlern der Jugendkunstschule im Nationalparklandkreis präsentiert am Samstag, 20.







