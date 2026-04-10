Rockkonzert in Bärenbach
Die Wave Pictures kehren zurück zum Shorty
The Wave Pictures aus Nottingham spielen zum vierten Mal bei Shorty in Bärenbach. Die englische Folk-Rock-Band wartet seit zwei
The Wave Pictures aus Nottingham spielen zum vierten Mal bei Shorty in Bärenbach. Die englische Folk-Rock-Band wartet seit zwei Jahrzehnten auf den Durchbruch.
James Loveday

Jahrelang war die Bärenbacher Dorfkneipe ein Geheimtipp unter englischen und amerikanischen Bands. Nach Corona wurde es dann aber still. Jetzt kehrt ein großer Name aus England zurück in den Hunsrück.

Lesezeit 2 Minuten
Schon dreimal spielten die Wave Pictures in Bärenbach bei „Shorty“. Nun kehren die englischen Anti-Folk-Rocker zurück: Am Sonntag, 19. April, präsentiert das Trio um den kongenialen Gitarristen, Sänger und Songwriter Dave Tattersall sein neues Album „Gained/Lost“ mit der Single „Alice“, beides schon besprochen im neusten Rolling-Stones-Heft, wo die Kritiker – wie immer – begeistert sind.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren