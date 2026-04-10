Jahrelang war die Bärenbacher Dorfkneipe ein Geheimtipp unter englischen und amerikanischen Bands. Nach Corona wurde es dann aber still. Jetzt kehrt ein großer Name aus England zurück in den Hunsrück.
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Schon dreimal spielten die Wave Pictures in Bärenbach bei „Shorty“. Nun kehren die englischen Anti-Folk-Rocker zurück: Am Sonntag, 19. April, präsentiert das Trio um den kongenialen Gitarristen, Sänger und Songwriter Dave Tattersall sein neues Album „Gained/Lost“ mit der Single „Alice“, beides schon besprochen im neusten Rolling-Stones-Heft, wo die Kritiker – wie immer – begeistert sind.