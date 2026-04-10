Rockkonzert in Bärenbach Die Wave Pictures kehren zurück zum Shorty Stefan Conradt 10.04.2026, 13:00 Uhr

i The Wave Pictures aus Nottingham spielen zum vierten Mal bei Shorty in Bärenbach. Die englische Folk-Rock-Band wartet seit zwei Jahrzehnten auf den Durchbruch. James Loveday

Jahrelang war die Bärenbacher Dorfkneipe ein Geheimtipp unter englischen und amerikanischen Bands. Nach Corona wurde es dann aber still. Jetzt kehrt ein großer Name aus England zurück in den Hunsrück.

Schon dreimal spielten die Wave Pictures in Bärenbach bei „Shorty“. Nun kehren die englischen Anti-Folk-Rocker zurück: Am Sonntag, 19. April, präsentiert das Trio um den kongenialen Gitarristen, Sänger und Songwriter Dave Tattersall sein neues Album „Gained/Lost“ mit der Single „Alice“, beides schon besprochen im neusten Rolling-Stones-Heft, wo die Kritiker – wie immer – begeistert sind.







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