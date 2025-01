Nationalpark-Akademie Die Waldweide – ein El Dorado nicht nur für Insekten Thomas Brodbeck 30.01.2025, 11:00 Uhr

i Jan Rommelfanger (rechts), Leiter der Abteilung Forschung, Biotop-, Wildtiermanagement beim Nationalparkamt, begrüßte den Professor für Naturschutz und Landschaftsökologie, Mattias Rupp, bei der Nationalpark-Akademie am Umwelt-Campus. Thomas Brodbeck

Warum brauchen wir Naturschutz? Das war die zentrale Frage in einem bemerkenswerten Vortrag im Rahmen der Nationalpark-Akademie im großen Saal des Umwelt-Campus in Neubrücke.

Der kongeniale Vortrag von Prof. Mattias Rupp über die Vorteile der Waldweide begann mit einer einfachen Frage: Warum brauchen wir Naturschutz? Die Antwort ist einfach: Weil wir eine Verantwortung für unsere Nachkommen haben. „Dabei ist es nicht fünf vor zwölf, sondern bereits Viertel nach zwölf“, so die dramatischen Worte des Wissenschaftlers für Naturschutz und Landschaftsökologie an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg.

