Was passiert im Lebensraum Bach? Eine Exkursion zeigt genau das. Das, was mit bloßem Auge zu erkennen ist, und das, was man nur unter dem Mikroskop erkennt. Das WasserWissensWerk an der Steinbachtalsperre erklärt wieder den „Lebensraum Bach“

Das WasserWissensWerk an der Steinbachtalsperre bei Kempfeld lädt wieder zu Exkursionen in den „Lebensraum Bach“ ein. „Wir schätzen kleine Waldbäche als besonders schöne Bestandteile der Landschaft, als Naturspielplätze oder zum Fischen“, so das WasserWissensWerk in einer Pressemitteilung. „Die kleinen Bewohner dieser Lebensräume, ihre Lebensweise und ihre hohe Diversität bleiben uns jedoch oft verborgen.“ Bei den Exkursionen könne man die versteckte Schönheit und Faszination der vielgestaltigen Gewässerlebewesen entdecken und die Wassertiere sowie ihre Lebensgewohnheiten gemeinsam kennenlernen. So sei es möglich, die grundlegenden ökologischen Zusammenhänge zu verstehen.

Der Flachsbach, der ganz in der Nähe des WasserWissensWerks fließt, bietet ideale Bedingungen für die Exkursion. Die Biologen des Umwelt-Campus Birkenfeld erklären ausführlich, warum welche kleinen Tiere in den Fließgewässern leben und welche grundlegenden ökologischen Faktoren hier eine Rolle spielen. Mit Becherlupen und Köchern ausgerüstet, sammeln die Teilnehmer interessante Kleinstlebewesen. Im Blauen Klassenzimmer des WasserWissensWerks werden die Tiere unter Mikroskopen genauer bestimmt und danach wieder zurück in ihren Lebensraum Bach gebracht. „Naturfreunde ab acht Jahren in Begleitung, aber auch erwachsene Teilnehmer sind zu einer Exkursion mit Natur- und Lernerlebnis eingeladen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Bitte Gummistiefel und Entdeckerlust nicht vergessen.“ Die Leitung hat Biologin Isabel Janke vom Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier.

Die Termine 2025 für die Exkursion „Lebensraum Bach“ sind samstags am 10. Mai, 14. und 28. Juni, 12. Juli sowie 9. und 23. August jeweils von 13 bis circa 15 Uhr. Veranstaltungsort ist das WasserWissensWerk, Am Steinberg 1 in Kempfeld. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung unter www.umwelt-campus.de/anmeldung-wasserwissensexkursion wird gebeten.