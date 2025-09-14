Auf Einladung des SPD-Ortsvereins beleuchtete der 32-jährige Historiker in der ersten Hälfte vornehmlich die Vergangenheit, ehe sich die Diskussion größtenteils um den Krieg drehte.

Um die Motive der russischen Invasion zu erklären, schaute der Historiker zurück bis ins Mittelalter: „Erst in den letzten 200 Jahren stand die Ukraine unter russischem Einfluss, die 400 Jahre davor waren von der Zugehörigkeit zu Polen-Litauen geprägt.“ Darüber hinaus erwies sich das weitverbreitete Magdeburger Stadtrecht ein verbindendes Element zwischen Mittel- und Osteuropa und begünstigte den Handel. „Eine frühe EU“, befand der wissenschaftliche Mitarbeiter eines Projekts in Halle/Saale, wo er sich im Verein „Save Ukraine“ engagiert, für den das Publikum spendete: „Die Ukraine war an die europäische Rechtsentwicklung und an das europäische Straßennetz angebunden.“

Mitte des 17. Jahrhunderts etablierte sich in der heutigen Zentralukraine das Hetmanat der Kosaken, die gemeinsam mit dem Zarenreich, dem sie sich 1654 anschlossen, gegen die Polen kämpften, ausgestattet mit Autonomie und Privilegien. „Sie bauten ein ukrainisches Selbstverständnis auf“, merkte der mit einer Ukrainerin verheiratete Referent an, der unter anderem in Lwiw (Lemberg) studierte. Zu diesen Reiterkriegern gesellten sich viele geflohene Leibeigene. Interne Auseinandersetzungen beschleunigten den Niedergang des Kosakenstaats: „So dehnte sich Russland nach Westen aus.“ Mit Ausnahme Ostgaliziens, das bis 1939 zu Polen oder zu Österreich gehörte, „war die Ukraine eine russische Provinz“.

Als weitere Meilensteine nannte Freytag die Revolutionen in Russland 1917 und die Gründung der Ukrainischen Sowjetrepublik begleitet von einem brutalen Bürgerkrieg. Später dezimierten die als „Holodomor“ bezeichnete Hungersnot von 1932/33 und der Zweite Weltkrieg, als in der Ukraine heftige Kämpfe tobten, das geplagte Volk: „Acht bis neun Millionen Ukrainer wurden im Krieg getötet.“ Ein noch schwereres Schicksal erlitten die zeitweilig mit den Kosaken verbündeten Krimtataren: Unter dem Vorwurf der Kollaboration mit Nazi-Deutschland deportierten die Russen sie 1944.

Erst 1991 erlangte die Ukraine die Unabhängigkeit. Ihre aus Sowjetzeiten stammenden Atomwaffen gab sie gemäß dem „Budapester Memorandum“ von 1994 ab und erhielt im Gegenzug Sicherheitsgarantien von Russland, den USA und Großbritannien. 2014 annektierte Russland jedoch die Halbinsel Krim und drang in den Osten des Nachbarlands vor – Putins „Brudervolk“-Rhetorik untermauere die Ansprüche, so der Referent. Im Zeitraffer skizzierte Julian Freytag den 2022 begonnenen Krieg: „Die Bilanz ist auf beiden Seiten verheerend.“ Nach zahlreichen Fragen und Redebeiträgen prophezeite er: „Nur ein Kollaps des russischen Staats kann diesen Krieg beenden.“