Die Trauer um den am Ostermontag im Vatikan verstorbenen Papst Franziskus ist bei vielen Menschen groß. Auch im Kreis Birkenfeld. Ob Katholiken oder Protestanten – Franziskus war für die meisten Kirchgänger ein wirklicher Brückenbauer.

Michael Michels, Pastoralreferent im Pastoralen Raum Idar-Oberstein, dem flächenmäßig größten im Bistum Trier mit rund 20.000 Gläubigen, hat den letzten Auftritt des Papstes im Fernsehen gesehen: „Ich hatte den Eindruck, den Ostersegen hat er mit letzter Kraft gespendet. Dieser Segen war ihm wichtig – ein symbolträchtiges Timing... Ich habe Papst Franziskus geschätzt, in all seinen Begrenzungen.“ Es sei ein „starkes Pontifikat“ gewesen mit vielen stimmigen Zeichen. An manchen Stellen seien seine Ansätze aber leider auf der spirituellen Ebene stehen geblieben. „Man schaut ja nicht dahinter, woran das gelegen hat“, sagt der 32-Jährige.

Er war für die Hilfsbedürftigen da

Peter Munkes, Diakon und Mitglied im Leitungsteam Pastoraler Raum Idar-Oberstein, stimmt seinem Kollegen zu: „Kirche muss Profil zeigen und manchmal ein mahnender Gegenpol zu gesellschaftlichen Strömungen sein. Das ist unser Auftrag.“ Und so habe auch Papst Franziskus sein Amt ausgefüllt: „Ich habe ihn als sehr den Menschen zugewandt erlebt, vor allem den schwachen und hilfsbedürftigen.“

Christoph Eckert, Pfarrer der St. Jakobus Kirche in Birkenfeld, hat den Tod von Papst Franziskus während der Ostermontagsmesse bekannt gegeben. „Wir haben ein Bild des verstorbenen Papstes aufgestellt und ihm gedacht“, berichtet er. Die Nachricht sei auch für ihn ein Schock gewesen. „Ich habe sein Urbi et Orbi (Segen des Papstes) am Ostersonntag noch im Fernsehen verfolgt“, sagt Eckert. Gläubige hätten sich in den vergangenen Tagen aufgrund des Gesundheitszustands des Kirchenoberhaupts bereits auf diese Nachricht vorbereitet. „Trotzdem erfüllt es mich und die Gemeinde mit großer Trauer.“ Auf die Amtszeit des argentinischen Papstes blickt Eckert positiv zurück. „Er hat in einer schwierigen Zeit alles, was ihm möglich war, getan, den Balanceakt, die katholische Kirche zusammenzuhalten, zu bewältigen.“

Franziskus hat die Schöpfung in den Vordergrund gestellt

Claus Wettmann (Pastoralreferent Pastoraler Raum Idar-Oberstein) ist im Bereich „Kirche im Nationalpark“ sehr engagiert: „Franziskus hat sich stark zum Thema Schöpfung geäußert. Das hat mir sehr gut gefallen.“ Er hätte sich allerdings gewünscht, dass sich der Papst vor der US-Wahl stärker gegen Donald Trump positioniert und dem Thema „Frauen in der Kirche“ mehr gewidmet hätte.

Jutta Walber, Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Obere Nahe, findet es schön, dass Franziskus vor seinem Tod am Ostermontag noch einmal hatte zu den Menschen sprechen können: „Es war ein sehr würdiger Tod. Das hat auch gut zu Ostern gepasst.“ Franziskus sei mit hohen Erwartungen in sein Amt gestartet, die er angesichts der kurzen Zeit und des Widerstands in der Kirche nicht alle habe erfüllen können: „Aber er ist seiner Linie treu geblieben, hat sich für die Menschen eingesetzt und versucht, die Kirche zu reformieren.“ Sie hofft nun, dass der Nachfolger auf dem Stuhl Petri aus Afrika kommt, „damit unsere Sicht auf diesen Kontinent eine andere wird“.

Franziskus, der Rand- und Grenzgänger

Die Pfarrerin der evangelischen Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald, Jennifer Breuer, hat den Tod des katholischen Kirchenoberhaupts ebenfalls mit Trauer wahrgenommen. „Auf unsere katholischen Glaubensnachbarn kommt nun eine Zeit großer Trauer, aber auch der Unsicherheit zu“, weiß Breuer.

„Er ging an die Ränder in mehrfacher Hinsicht. An die Ränder der Welt, was man bei seinen Ernennungen zu Kardinalskreierungen gesehen hat. Aber auch an die Ränder der Gesellschaft, zum Beispiel als er Sträflingen an Gründonnerstag im Gefängnis die Füße gewaschen hat. Ich habe ihn enorm geschätzt“, erzählt Stephan Wolff, Kooperator der Pfarrei Kirner Land St. Hildegard, die zum Pastoralen Raum Idar-Oberstein zählt. Ihn habe die Nachricht auch am „Rand“ erreicht, am Rande des Zuständigkeitsbereiches, in Bärenbach, wo nur einmal im Monat ein Gottesdienst stattfinde. „Ich bin danach ins Auto gestiegen und habe es im Radio gehört. Dass er jetzt ausgerechnet an Ostern gegangen ist – irgendwie passt das“, sagt er. sc/vm/nhe/ri