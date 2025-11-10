Die Tafel Birkenfeld feiert 20-jähriges Bestehen

Durch ehrenamtlichen Einsatz und Spenden versorgt die Tafel seit zwei Jahrzehnten Menschen mit Lebensmitteln. Das soll nun am 12. November um 17.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Birkenfeld gefeiert werden.
Die Tafel in Birkenfeld ist seit 20 Jahren ein Anlaufpunkt für von der Gesellschaft benachteiligte, einkommensarme und armutsbetroffene Menschen und Familien in der Kreisstadt und Umgebung. Die feierliche Eröffnung und die erste Lebensmittelausgabe führte die Tafel am 11.