Vortrag in Frauenberg
Die starke und streitbare Gräfin Loretta von Sponheim  
Die Herrscherin der Frauenburg, Gräfin Loretta von Sponheim, wird in einem Vortrag von Professorin Nina Gallion ins Licht der Öf
Die Herrscherin der Frauenburg, Gräfin Loretta von Sponheim, wird in einem Vortrag von Professorin Nina Gallion ins Licht der Öffentlichkeit gerückt.
Gerhard Müller

Mit dem Thema weibliche Herrschaft auf Burgen befasst sich ein Vortrag im Gemeindehaus von Frauenberg. Im 14. Jahrhundert lebte auf der dortigen Frauenburg die Gräfin Loretta von Sponheim.

Lesezeit 2 Minuten
Unter dem Titel „Mit Schleier und Schwert“ macht die Generaldirektion Kulturelles (GDKE) Erbe in Frauenberg Station. Bei diesem Vortrag wird das Thema weibliche Herrschaft auf Burgen vertieft. Zur Vorgeschichte sei gesagt, dass seit dem Jahr 2023 die Burgruine in Frauenberg zur regelmäßigen Inspektion besucht wird, 2023 unter Führung der Chefin der GDKE, Angela Kaiser-Lahme.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungZeitgeschichte

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