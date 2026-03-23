Fabian Pullig ist der Neue Die Schmidtburg hat einen Burgwächter aus Leidenschaft Sebastian Schmitt 23.03.2026, 06:00 Uhr

i Fabian Pullig ist neuer Burgwächter auf der Schmidtburg. Der gebürtige Kirner will auf der historischen Ruine Präsenz zeigen, Besucher informieren und zum Erhalt der Anlage beitragen. Sebastian Schmitt

Fabian Pullig war Mitglied im „Schmidtburgerritterbund“ und setzt sich seit Langem für den Erhalt der historischen Anlage ein. Jetzt kommt er dem Ort, an dem sein Herz hängt, noch näher.

Wer auf der Schmidtburg unterwegs ist, begegnet ihm künftig öfter: Fabian Pullig ist neuer Burgwächter der bekannten Ruine im Hahnenbachtal. Für den gebürtigen Kirner ist das weit mehr als ein Ehrenamt – es ist eine Herzensangelegenheit. Denn zur Schmidtburg fand Pullig schon in den 1990er-Jahren, damals über den Postboten und den damaligen Burgvogt.







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