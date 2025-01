Autorenlesung in Hottenbach Die Sache mit dem „neunten Kind“ Erik Zimmermann 16.01.2025, 11:00 Uhr

i Die Hunsrück-Autorin Leona Riemann hat in Hottenbach gelesen. Erik Zimmermann

Um eine Kindheit, die vom Zweiten Weltkrieg überschattet war, geht es in einer Erzählung von Leona Riemann, die jetzt im Hottenbacher Gemeindehaus las.

Rund 40 Gäste lauschten in Hottenbach den Worten der bekannten Hunsrücker Autorin Leona Riemann aus Gödenroth. Eingeladen hatte der Kreis 60 Plus ins Gemeindehaus. Dort fanden sich an dem unterhaltsamen Nachmittag auch Zuhörerinnen und Zuhörer aus den Nachbarorten ein.

