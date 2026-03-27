Tourismusforum in Langweiler Die Region aus der Geheimtipp-Schublade herausholen Leonhard Stibitz 27.03.2026, 14:00 Uhr

i Der Zuspruch zum ersten Tourismusforum war geradezu überwältigend. Das gibt Rückschlüsse darüber, welcher Stellenwert dem Themenbereich als Wirtschaftsfaktor zugemessen wird. Leonhard Stibitz

Beim ersten Tourismusforum der neuen Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH im Klosterhotel Marienhöh herrschte großer Andrang. Am Ende waren sich alle Teilnehmer einig: Das Treffen war ein Startschuss, der Hoffnung macht.

Mit diesem enormen Zuspruch hatten die Verantwortlichen nicht gerechnet. Die Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH hatte gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern zum ersten Tourismusforum ins Klosterhotel Marienhöh nach Langweiler eingeladen. Es mussten Stühle nachgestellt werden, und am Empfang gab es eine lange Schlange.







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