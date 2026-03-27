Tourismusforum in Langweiler
Die Region aus der Geheimtipp-Schublade herausholen
Der Zuspruch zum ersten Tourismusforum war geradezu überwältigend. Das gibt Rückschlüsse darüber, welcher Stellenwert dem Themen
Der Zuspruch zum ersten Tourismusforum war geradezu überwältigend. Das gibt Rückschlüsse darüber, welcher Stellenwert dem Themenbereich als Wirtschaftsfaktor zugemessen wird.
Leonhard Stibitz

Beim ersten Tourismusforum der neuen Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH im Klosterhotel Marienhöh herrschte großer Andrang. Am Ende waren sich alle Teilnehmer einig: Das Treffen war ein Startschuss, der Hoffnung macht.

Lesezeit 2 Minuten
Mit diesem enormen Zuspruch hatten die Verantwortlichen nicht gerechnet. Die Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH hatte gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern zum ersten Tourismusforum ins Klosterhotel Marienhöh nach Langweiler eingeladen. Es mussten Stühle nachgestellt werden, und am Empfang gab es eine lange Schlange.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungWirtschaft

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