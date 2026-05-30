Bikergottesdienst Frauenberg
Die Nussecken dürfen nicht fehlen 
Bei strahlendem Sonnenschein fand am Pfingstmontag auf dem Gelände des FC Lauretta Frauenberg erneut der traditionelle Bikergott
Bei strahlendem Sonnenschein fand am Pfingstmontag auf dem Gelände des FC Lauretta Frauenberg erneut der traditionelle Bikergottesdienst der Daalbach-Biker und der evangelischen Kirchengemeinde Saar-Westrich-Nahe statt.
Heiko Heinz

Der Bikergottesdienst in Frauenberg erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. 

Lesezeit 2 Minuten
Bei strahlendem Sonnenschein fand am Pfingstmontag auf dem Gelände des FC Lauretta Frauenberg erneut der traditionelle Bikergottesdienst der Daalbach-Biker und der evangelischen Kirchengemeinde Saar-Westrich-Nahe statt. Zahlreiche Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sowie Besucher aus der Region waren der Einladung gefolgt und sorgten für ein eindrucksvolles Bild rund um das Veranstaltungsgelände.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren