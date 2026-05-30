Bikergottesdienst Frauenberg: Die Nussecken dürfen nicht fehlen
Bikergottesdienst Frauenberg
Die Nussecken dürfen nicht fehlen
Der Bikergottesdienst in Frauenberg erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit.
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Bei strahlendem Sonnenschein fand am Pfingstmontag auf dem Gelände des FC Lauretta Frauenberg erneut der traditionelle Bikergottesdienst der Daalbach-Biker und der evangelischen Kirchengemeinde Saar-Westrich-Nahe statt. Zahlreiche Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sowie Besucher aus der Region waren der Einladung gefolgt und sorgten für ein eindrucksvolles Bild rund um das Veranstaltungsgelände.