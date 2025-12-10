Anwohnerwünsche berücksichtigt Die neue Planung für die Saarstraße in Birkenfeld Niels Heudtlaß 10.12.2025, 18:00 Uhr

i Die Saarstraße soll neu gestaltet werden. Dafür hat das Planungsbüro WSW nun abermals Anwohnerwünsche in die Planung übernommen. Niels Heudtlaß

Nach einem Workshop mit Anwohnern der Saarstraße hat das Planungsbüro WSW deren Wünsche für die Neugestaltung ihrer Straße in die Planung aufgenommen. Das sind die wichtigsten Änderungen.

Die Saarstraße ist in Birkenfeld ein Dauerthema – denn Anwohnern zufolge wird das Tempolimit von 30 km/h dort oft nicht eingehalten, auch Lkw sollen die Straße trotz Verbot weiter befahren. Einen Anwohnerantrag, der die Sperrung der Straße für den Durchgangsverkehr forderte, lehnte der Stadtrat dieses Jahr ab.







Artikel teilen

Artikel teilen