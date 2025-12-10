Die neue Planung für die Saarstraße in Birkenfeld

Nach einem Workshop mit Anwohnern der Saarstraße hat das Planungsbüro WSW deren Wünsche für die Neugestaltung ihrer Straße in die Planung aufgenommen. Das sind die wichtigsten Änderungen.
Lesezeit 3 Minuten
Die Saarstraße ist in Birkenfeld ein Dauerthema – denn Anwohnern zufolge wird das Tempolimit von 30 km/h dort oft nicht eingehalten, auch Lkw sollen die Straße trotz Verbot weiter befahren. Einen Anwohnerantrag, der die Sperrung der Straße für den Durchgangsverkehr forderte, lehnte der Stadtrat dieses Jahr ab.