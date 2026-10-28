ÖPNV im Kreis Birkenfeld Die Nationalparklinie wird gesund geschrumpft Peter Bleyer 28.10.2026, 14:00 Uhr

i Die Idar-Obersteiner Stadtlinien werden recht ordentlich angenommen. Fotostudio Hosser. Hosser

Nachdem der IWUK den Neubau der Fischbachbrücke abgesegnet hatte, stand der ÖPNV im Kreis Birkenfeld auf der Agenda: Marco Remy vom RNN stellte eine Liste mit Optimierungen vor. Bei der Nationalparklinie gibt es die größten Einsparmöglichkeiten.

Ein Dauerthema im Kreis Birkenfeld ist und bleibt der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV). Nicht zuletzt liegt das an der alten Klage, dass viele Fahrten nicht so ausgelastet sind, wie es zu wünschen wäre. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (IWUK) stellte Marco Remy, Bereichsleiter Verkehrsplanung und Prokurist beim Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (RNN), ein Optimierungskonzept vor – das ...







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