Nachtumzug in der Kreisstadt
Die Narren lassen Birkenfeld aufleuchten
Beim Nachtumzug in Birkenfeld beeindruckten zahlreiche Gruppen mit leuchtenden Kostümen.
Beim Nachtumzug in Birkenfeld beeindruckten zahlreiche Gruppen mit leuchtenden Kostümen.
Gerhard Ding

Eine Schlange aus Licht erhellte beim Nachtumzug der Faasenachtsfreunde die Kreisstadt. Von Eisköniginnen über Königspinguine bis hin zu Autoscootern – die Gruppen hatten sich wieder einiges einfallen lassen.

Lesezeit 2 Minuten
622 Zugteilnehmer in 28 Gruppen – der Birkenfelder Nachtumzug der Faasenachtsfreunde hat am Freitagabend wieder die dunkle Kreisstadt aufleuchten lassen. „Der Nachtumzug war die beste Idee, die wir jemals hatten – auch in diesem Jahr war es wieder ein tolles Erlebnis“, sagt der Vorsitzende der Faasenachtsfreunde, Jürgen Schug.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren