Nachtumzug in der Kreisstadt Die Narren lassen Birkenfeld aufleuchten Niels Heudtlaß 14.02.2026, 16:40 Uhr

i Beim Nachtumzug in Birkenfeld beeindruckten zahlreiche Gruppen mit leuchtenden Kostümen. Gerhard Ding

Eine Schlange aus Licht erhellte beim Nachtumzug der Faasenachtsfreunde die Kreisstadt. Von Eisköniginnen über Königspinguine bis hin zu Autoscootern – die Gruppen hatten sich wieder einiges einfallen lassen.

622 Zugteilnehmer in 28 Gruppen – der Birkenfelder Nachtumzug der Faasenachtsfreunde hat am Freitagabend wieder die dunkle Kreisstadt aufleuchten lassen. „Der Nachtumzug war die beste Idee, die wir jemals hatten – auch in diesem Jahr war es wieder ein tolles Erlebnis“, sagt der Vorsitzende der Faasenachtsfreunde, Jürgen Schug.







