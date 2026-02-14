Eine Schlange aus Licht erhellte beim Nachtumzug der Faasenachtsfreunde die Kreisstadt. Von Eisköniginnen über Königspinguine bis hin zu Autoscootern – die Gruppen hatten sich wieder einiges einfallen lassen.
622 Zugteilnehmer in 28 Gruppen – der Birkenfelder Nachtumzug der Faasenachtsfreunde hat am Freitagabend wieder die dunkle Kreisstadt aufleuchten lassen. „Der Nachtumzug war die beste Idee, die wir jemals hatten – auch in diesem Jahr war es wieder ein tolles Erlebnis“, sagt der Vorsitzende der Faasenachtsfreunde, Jürgen Schug.