Wer erinnert sich noch an die Zeit, als die Nahe das Bild in Idar-Oberstein prägte? Das ist 40 Jahre her: Am 24. September 1986 wurde die Naheüberbauung eingeweiht. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie – immer noch.
Lesezeit 2 Minuten
Im Moment könnten wohl viele Idar-Obersteiner angesichts der seit fünf Jahren bestehenden Dauerbaustelle Naheüberbauung ein Lied von der Straße über den Fluss singen und dabei verzweifelt den Kopf schütteln. Andere verstehen immer noch nicht, wieso man Beton über die Nahe gezogen hat.