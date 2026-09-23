Vor 40 Jahren eingeweiht Die Nahe in Idar-Oberstein mit Betonmassen zugedeckt Vera Müller 23.09.2026, 06:37 Uhr

i Die Einweihung der Naheüberbauung am 24. September 1986 in Idar-Oberstein zog die Massen an. Fotostudio Hosser. Hosser

Wer erinnert sich noch an die Zeit, als die Nahe das Bild in Idar-Oberstein prägte? Das ist 40 Jahre her: Am 24. September 1986 wurde die Naheüberbauung eingeweiht. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie – immer noch.

Im Moment könnten wohl viele Idar-Obersteiner angesichts der seit fünf Jahren bestehenden Dauerbaustelle Naheüberbauung ein Lied von der Straße über den Fluss singen und dabei verzweifelt den Kopf schütteln. Andere verstehen immer noch nicht, wieso man Beton über die Nahe gezogen hat.







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