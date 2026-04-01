Fritsch GmbH als Radsponsor Die Nachwuchsförderung im Fokus 01.04.2026, 15:00 Uhr

i Fahrer des Bike Aid Development Teams testen die Mühlen von Fritsch. Marcel Moosmann

Die Fritsch GmbH aus Idar-Oberstein startet eine Partnerschaft mit dem Bike Aid Development Team – das ist das Nachwuchsteam des Continental-Teams aus Blieskastel, deren Profis im internationalen Radsport-Zirkus am Start sind.

Die Fritsch GmbH ist offizieller Sponsor des Bike Aid Development Teams. Das Unternehmen aus Idar-Oberstein ist in diesem Jahr erstmals auf den Teamtrikots vertreten und setzt damit ein deutliches Zeichen für die Förderung von Sport und Jugend. Es handelt sich um das Nachwuchsteam des Bike Aid Continental-Teams – das ist die zweite Liga im Profiradsport – mit Sitz in Blieskastel.







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