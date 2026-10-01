Gastro im Kreis Birkenfeld Die Lohners Bäckerei eröffnet in Birkenfeld Niels Heudtlaß 01.10.2026, 16:16 Uhr

i Nadine Hannappel (von links), Regionalgeschäftsleitung Wiesbaden, Verkaufleiter Thomas Rüdiger, Tobias Bartsch, Regionalverkaufleiter Hunsrück, die neue Filialleiterin in Birkenfeld Claudia Scherer, Achim und Ellen Lohner sowie Lisa Marie Stöver, Geschäftsführerin Vertrieb, eröffneten gemeinsam die Lohners-Fililale in Birkenfeld. Niels Heudtlaß

Dinkelbrot, Zuckerschnecke, Lieblinge – die Bäckereikette die Lohners setzt auf Handwerk und Frische. Dabei will sie sich auch in der Region sozial einsetzen. Das erwartet Kunden in der neuen Birkenfelder Bäckerei.

Auf dem Parkplatz von Aldi Süd an der Maiwiese 26 in Birkenfeld gibt es seit Montag, 1. Oktober, frische Backwaren zu kaufen. Dort hat das 197. Fachgeschäft der Bäckerei Die Lohners in Deutschland eröffnet. Der 1912 in Cochem an der Mosel gegründete Familienbetrieb ist unter anderem bekannt für seine Dinkelbrote, die Zuckerschnecke und vor allem das Weizenbrötchen mit dem eingebrannten „L“, das „Liebling“ getauft wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen