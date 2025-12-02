Im Idar-Obersteiner Parkhotel Die Letzten verließen die Winners Night erst im Morgengrauen Kurt Knaudt 02.12.2025, 14:30 Uhr

i Partystimmung mit den Munich Allstars - die hatten bereits die Preisverleihung im Stadttheater mitgestaltet. Hannes Magerstädt

Es wurde bis zum Morgengrauen gefeiert: Unter neuem Konzept lockte die Winners Night Hunderte Gäste ins Parkhotel nach Idar-Oberstein.

Das aus finanziellen Gründen geborene neue Konzept für die sich an die Verleihung des Schmuck- und Edelsteinpreises im Stadttheater anschließende Winners Night im Parkhotel hat nicht zu den von einigen befürchteten Qualitätsverlusten geführt. Aufgrund der gestiegenen Kosten in allen Bereichen einschließlich des Personals „haben wir beschlossen, dass die Veranstaltung sich aus sich heraus tragen muss“, erläutert Jörg Lindemann, Geschäftsführer ...







