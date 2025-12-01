Winners Night im Parkhotel Die Letzten gingen erst im Morgengrauen Kurt Knaudt 01.12.2025, 08:30 Uhr

i Viel Lob bekam Belinda Gold (links) nach ihrer Premiere als Moderatorin bei der Preisverleihung im Stadttheater anschließend bei der Winners Night. Auch die "Bares für Rares"-Akteure Heide Rezepa-Zabel und Julian Schmitz-Avila waren von ihrem Auftritt sehr angetan. Hannes Magerstädt

Feiern bis zum Morgengrauen: Die Winners Night unter neuem Konzept lockt Hunderte Gäste ins Parkhotel.

Das aus finanziellen Gründen geborene neue Konzept für die sich an die Verleihung des Schmuck- und Edelsteinpreises im Stadttheater anschließende Winners Night im Parkhotel hat nicht zu den von einigen befürchteten Qualitätsverlusten geführt. Aufgrund der gestiegenen Kosten in allen Bereichen einschließlich des Personals „haben wir beschlossen, dass die Veranstaltung sich aus sich heraus tragen muss“, erläutert Jörg Lindemann, Geschäftsführer ...







