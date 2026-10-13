Theater in Idar-Oberstein Die Leckerei, die am Ende das Gute weckt Jutta Gerhold 13.10.2026, 06:00 Uhr

i Schauspiel, Lesung und Konzert – die Bühnenversion von „Chocolat“ wurde in Idar-Oberstein gefeiert. HOSSER

Den französischen Filmklassiker „Chocolat“ aus dem Jahre 2000 mit der famosen Juliette Binoche servierten Ann-Kathrin Kramer und Harald Krasnitzer nun als Bühnenversion in der Idar-Obersteiner Messehalle. Das Publikum war begeistert.

Wer denkt, dass mit Lasse Hallströms Film „Chocolat“ aus dem Jahr 2000 auf der Basis des Romans von Joanne Harris alles gesagt ist, hat Martin Mühleis’ Adaption für die Bühne nicht gesehen. War es die berühmte Vorlage oder die berühmten Protagonisten des Abends, Ann-Kathrin Kramer und Harald Krasnitzer?







Artikel teilen

Artikel teilen