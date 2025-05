Der Campus Edelstein und Schmuck der Hochschule Trier ist in diesem Jahr erneut auf dem renommierten Legnica „Silver“ Festival in Polen vertreten, das am Wochenende beginnt. Die traditionsreiche Veranstaltung in der historischen Stadt Legnica – gelegen im Südwesten des Landes – zählt zu den bedeutendsten internationalen Foren für zeitgenössische Schmuckkunst in Europa.

Legnica, eine Stadt mit polnischen, tschechischen und deutschen Einflüssen, blickt auf eine lange Geschichte im Edelmetallabbau zurück. Die Region ist reich an Gold-, Silber- und Kupfervorkommen, die bis heute in Bergwerken und Schmelzhütten verarbeitet werden. Die Region wurde während der russischen Besatzung fast vollständig von der Außenwelt abgeschottet, und die gewonnenen Metalle wurden größtenteils beschlagnahmt und abtransportiert. Seit der Demokratisierung und Herauslösung aus dem Ostblock gibt es auch in Legnica wesentliche Änderungen in der Förderung modernen Schmucks.

i Von Arianaz Dehgahn stammt dieser Anhänger aus Achat, Baumwolle und menschlichem Haar. Nima Ashrafi

Die lokale Galeria Sztuki hat sich seit knapp vier Jahrzehnten auf die Präsentation und Förderung zeitgenössischen Schmucks spezialisiert – mit einem besonderen Fokus auf Arbeiten aus Silber. Das Legnica „Silver“ Festival, das jedes Jahr im Mai stattfindet, bildet den Höhepunkt dieser Aktivitäten. Neben Ausstellungen organisiert die Galerie Wettbewerbe, Seminare, Schmuck- und Modenschauen sowie Workshops, die ein internationales Publikum anziehen. Insbesondere das polnische Ministerium für Kultur und nationales Erbe und die Stadt Legnica fördern das Festival, aber auch viele kleine und größere Firmen aus der Metall- und Schmuckbranche beteiligen sich – auch an der Bestückung der außerordentlich großen Zahl an Preisen, die jährlich während des Festivals vergeben werden.

Langjährige Partnerschaft mit Legnica

Der Campus Edelstein und Schmuck der Hochschule Trier pflegt seit 2006 eine enge Zusammenarbeit mit dem Festival und der Galerie. Die Partnerschaft begann mit einer ersten Ausstellung und hat sich seither kontinuierlich vertieft. Zahlreiche Studierende und Absolvent/innen wurden im Rahmen des Festivals für ihre Arbeiten ausgezeichnet oder nominiert – ein Beleg für die hohe künstlerische Qualität der Ausbildung in Idar-Oberstein.

i Brosche von Mana Jahangard Mana Jahangard

Zu den prämierten Alumni zählen unter anderem Stefanie Morawetz (BFA), Nikita Kavryzhkin (MFA), Iris Hummer (MFA), Silvia Bellia (MFA), Felicia Mülbaier (MFA), Sharareh Aghaei (MFA), Yftah Avrahami (MFA), Elena Gorbunova (MFA), Alejandra Solar (MFA), Katja Köditz (MA), Taehee In (Diplom), Ferran Iglesias Barron (MFA), Nils Schmalenbach (BA) und Silke Rehermann (Diplom). Im vergangenen Jahr wurden sieben Studierende und Alumni für den Wettbewerb zum Thema „Empathy“ nominiert und in der Ausstellung präsentiert. 2025 wurde Arianaz Dehghan für den Wettbewerb zum Thema „Wow Effekt!“ ausgewählt.

Zwei Ausstellungen aus Idar-Oberstein

Der Campus Edelstein und Schmuck ist dieses Jahr mit zwei Ausstellungen beim Festival vertreten:

„ROCKstars – Live in Legnica“ zeigt eine Auswahl herausragender Arbeiten von Studierenden und Alumni, die sich dem Material Edelstein widmen. Die Schmuckstücke erzählen Geschichten – von Liebeserklärungen bis zu rebellischen Statements – und demonstrieren die kreative Vielfalt und Innovationskraft des Campus. Anlässlich der Ausstellung erscheint ein Katalog, der über den Campus Edelstein und Schmuck erworben werden kann.

Die aktuelle Absolvent/innengruppe AHA zeigt nach erfolgreichen Messeauftritten im Frühjahr ihre Abschlussarbeiten im Open Art Studio Legnica. Die beiden Ausstellungen sind den gesamten Mai über zu sehen.

Auch das Lehrenden-Team der Hochschule war des Öfteren im „Silver“ Festival involviert: Prof. Theo Smeets (Studiengangsleiter) sowie Carolin Denter und Tabea Reulecke, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, waren in der Vergangenheit Mitglieder der Festivaljury. Frühere Beiträge wie Holy Rock by Astonish oder Soloausstellungen von Ulrich Reithofer, Felicia Mülbaier, Nikita Kavryzhkin, Katharina Dettar und Theo Smeets unterstreichen das Engagement des Idar-Obersteiner Campus in der internationalen Schmuckszene. red

Weitere Informationen zum Legnica „Silber“ Festival gibt es hier: https://silver.legnica.eu/ Informationen zur Absolvent*innengruppe AHA bei Instagram: @aha.collaboration