Bereits zum 55. Mal findet der weltweit renommierteste Schmuck- und Edelsteinwettbewerb statt. Die Preisträger werden am Freitag, 28. November, im Stadttheater in Idar-Oberstein ausgezeichnet.

Wer am 55. Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis Idar-Oberstein 2025 teilnehmen möchte, sollte sich sputen: Die Arbeiten müssen bis spätestens Montag, 15. September, beim Bundesverband der Edelstein- und Diamantindustrie eingegangen sein.

Das Thema des Wettbewerbs lautet: „Die Kraft der Elemente“. Es sind sowohl die Edelsteingestaltung als auch die Gestaltung eines Schmuckstückes aus Edelmetall und Edelsteinen erlaubt. Somit sind ungefasste Edelsteine, der Edelstein im Schmuckstück (hier dürfen nur Edelmetalle verwendet werden), das Edelsteinobjekt und die Edelsteinskulptur zugelassen. Die Verwendung von Synthesen ist nicht zugelassen. Perlen dürfen nur in Verbindung mit Edelsteinen verwendet werden.

An dem Wettbewerb können sich insbesondere alle Schmuck- und Edelsteingestalter/innen sowie Gold- und Silberschmiede aus dem In- und Ausland beteiligen. Es dürfen nur fertige Arbeiten – keine Zeichnungen – eingereicht werden. Jede/r Teilnehmer/in kann bis zu vier Arbeiten einsenden. Die Jury bewertet die Wettbewerbsarbeiten insbesondere nach Gestaltung, Idee, Umsetzung des gestellten Themas und handwerklicher Ausführung.Zu gewinnen gibt es neben Renommee Preise im Gesamtwert von 8000 Euro ausgesetzt.

Beim parallel laufenden 36. Deutscher Nachwuchswettbewerb für Edelstein- und Schmuckgestaltung lautet das Thema „Reise um die Welt“.Auch beim „kleinen“ Wettbewerb sind sowohl die Edelsteingestaltung als auch die Gestaltung eines Schmuckstückes mit Edelsteinen zugelassen. Zugelassen sind ungefasste Edelsteine, der Edelstein im Schmuckstück, das Edelsteinobjekt und die Edelsteinskulptur. Die Verwendung von Synthesen ist hier zugelassen. Perlen dürfen nur in Verbindung mit Edelsteinen verwendet werden.

Teilnehmen können insbesondere junge Schmuck- und Edelsteingestalter/innen sowie Gold- und Silberschmiede aus dem In- und Ausland. Wichtig: Teilnehmer/innen am Nachwuchswettbewerb müssen nach dem 31.12.1997 geboren sein. Auch hier dürfen nur fertige Arbeiten – keine Zeichnungen – eingereicht werden. Jede/r Teilnehmer/in kann bis zu vier Arbeiten einsenden, jedoch können nicht mehr als zwei Preise zuerkannt werden.Preise im Wert von 3000 Euro sind ausgesetzt. Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass alle eingereichten Arbeiten bis zum 27. Februar 2026 für Ausstellungszwecke zur Verfügung gestellt werden müssen: „Die Rücksendung der Arbeiten erfolgt nach Ende der Ausstellungen.“

Die Jury-Tagung findet voraussichtlich am Donnerstag, 25. September, in Idar-Oberstein statt: „Die Entscheidung der Jury ist endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.“ Die Preisverleihung soll im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung am Freitag, 28. November, im Stadttheater in Idar-Oberstein stattfinden. red

Weitere Infos: www.deutscher-edelsteinpreis.de