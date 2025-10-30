Messe Idar-Oberstein Die „Kostbar“ ist abgesagt: Zu wenig Aussteller 30.10.2025, 11:44 Uhr

i Auch eine Hochzeitsmesse war bis zum vergangenen Jahr Bestandteil der Messe "Kostbar". Sie wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Michael Greber (Archiv). Michael Greber

Das ist eine bittere Nachricht: Nach der Intergem fällt auch die zweite Idar-Obersteiner Messe, bei der im größeren Umfang Schmuck und Edelsteine präsentiert werden, in diesem Jahr aus. Damit wird auch nichts aus dem geplanten Weihnachtsmarkt.

Trotz der geplanten Teilnahme des bekannten Händlers Fabian Kahl aus der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ an der Messe „Kostbar“, der als Publikumsmagnet eingeladen wurde, haben sich nicht genügend Aussteller gefunden, um die Messe, die für den 29.







