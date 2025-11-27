Kulturverein Buhlenberg feiert Die Jahnturnhalle wird mit Queen-Klassikern gerockt 27.11.2025, 18:20 Uhr

Es hätten noch deutlich mehr Karten verkauft werden können, aber bei etwas über 400 war Schluss: Denn die Tributeshow der Gruppe We Rock Queen bot den Zuschauern ausreichend Raum zum Mitfeiern. Und das gelang. Danach wurde noch weiter gefeiert.

Mit mehr als 400 verkauften Tickets war die Jahnturnhalle am vergangenen Wochenende sehr gut gefüllt. Für den Kulturverein Buhlenberg als Ausrichter war die Veranstaltung „We Rock Queen“ damit ein voller Erfolg. „Wir hätten problemlos noch 100 weitere Gäste aufnehmen können“, erklärt der Vorsitzende Michel Grandmaire.







