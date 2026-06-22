Mit Public Viewing Die Heißen Sommernächte in Birkenfeld sind zurück Niels Heudtlaß 22.06.2026, 18:00 Uhr

i Bei den Heißen Sommernächten im vergangenen Jahr wurde sogar getanzt. Was die kleinen Musik-Events in diesem Jahr bereithalten. Gerhard Ding

Die Premiere der kleinen Musik-Events auf dem Kirchplatz war im vergangenen Jahr ein Erfolg. Auch diesen Sommer hat sich die Stadt einiges einfallen lassen. Bei der ersten Ausgabe am Donnerstag kann die deutsche Nationalmannschaft bejubelt werden.

Kleine, mit wenig Aufwand organisierte Veranstaltungen mit Live-Musik, reichlich Essen und Getränke, freier Eintritt – das Konzept Heiße Sommernächte ging in Birkenfeld im vergangenen Jahr komplett auf. Rund 300 Menschen kamen im Sommer 2025 zur bestbesuchten Ausgabe.







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