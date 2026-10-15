Erntedankfest auf der Heide Die Heide zeigt Engagement und große Gastfreundschaft Benjamin Werle 15.10.2026, 14:52 Uhr

i Die neu formierte Bändertanzgruppe erfreute die Besucher am Erntekreuz vor Hahnweiler mit einer hübschen Einlage. Werle Benjamin

Zum 78. Mal haben die Ortsgemeinden Hahnweiler, Leitzweiler, Rohrbach und Rückweiler ihr Erntedankfest mit einem großen Umzug gefeiert. Und wieder wollten viele die bunt geschmückten Wagen und Fußgruppen sehen und feierten auch anschließend mit.

Trotz zwischenzeitlicher Regenschauer war das 78. Erntedankfest der Heidegemeinden am vergangenen Wochenende wieder eine Wonne. Die Einwohner von Hahnweiler, Leitzweiler, Rohrbach und Rückweiler zeigten – mit toller amerikanischer Unterstützung – ein herausragendes Engagement, Gastfreundschaft und Unterhaltung.







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