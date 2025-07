Diese Baustelle ist eine schier unendliche Geschichte: Doch jetzt ist zumindest für dieses Jahr ein Ende der Sanierungsarbeiten an der Naheüberbauung in Idar-Oberstein absehbar.

Der Anfang ist gemacht: Die Hälfte des für dieses Jahr letzten Sanierungsbauabschnitts auf der Nahe-Überbauung in Idar-Oberstein wurde in den vergangenen Tagen bereits asphaltiert. Bis Ende August wird der zweite Teilabschnitt in Angriff genommen. Dann folgt die Herstellung der Übergangskonstruktionen, für die der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach weitere vier Wochen veranschlagt, sodass die Baustelle – so die Planung, wenn das Wetter durchgehend mitspielt – bis Ende September für dieses Jahr beendet werden kann.

Der letzte Bauabschnitt – das ist die Parallelfahrbahn von der Otto-Decker-Kreuzung bis zum Stadtausgang Richtung Enzweiler/Birkenfeld – soll dann im kommenden Frühjahr angegangen werden. Da wird’s dann aber kompliziert: Für diesen Abschnitt muss die Bundesstraße 422 aus Richtung Tiefenstein über den Klotzberg umgeleitet werden, ebenso der Zielverkehr, der im Normalfall an der Kreuzung Hauptstraße (unterhalb Modepark Röther) in Richtung Idar abfährt. sc