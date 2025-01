Karneval in der VG Birkenfeld Die größten Fastnachtsveranstaltungen in der Region 21.01.2025, 06:00 Uhr

i Der Nachtumzug in Birkenfeld erfreut sich großer Beliebtheit. Auch in diesem Jahr haben sich bisher 29 Gruppen mit insgesamt 750 Teilnehmern angemeldet. GERHARD DING. Gerhard Ding

Auch in der VG Birkenfeld geht die närrische Saison in die heiße Phase. Von Prunksitzungen über Kinderfastnacht bis zu Fastnachtsumzügen: Diese Karnevalstermine dürfen Fastnachtsfreunde nicht verpassen.

In der VG Birkenfeld sind in den nächsten Monaten zahlreiche Karnevalsveranstaltungen geplant. In Birkenfeld kommen Fastnachtsfans auf ihre Kosten. Ab Ende Februar beginnen die Fastnachtsveranstaltungen des Fördervereins TV Birkenfeld.

