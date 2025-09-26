Schmuck- und Edelsteinpreis Die Gewinner stehen fest Leonhard Stibitz 26.09.2025, 13:00 Uhr

i Die Jury für den Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis 2025 tagte im Gebäude der IHK in Idar. Hosser. HOSSER

Ist die wirtschaftliche Lage in der Branche der Grund? Oder lässt das Interesse am wichtigsten Schmuck- und Edelsteinpreis tatsächlich nach? Jedenfalls war die Teilnehmerzahl am 55. Haupt- und dem 36. Nachwuchswettbewerb überschaubarer denn je...

Die Würfel sind gefallen. Die eingereichten Arbeiten für den 55. Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis und den 36. Deutschen Nachwuchswettbewerb für Edelstein- und Schmuckgestaltung sind bewertet. Die sechsköpfige international hochkarätig besetzte Jury traf sich am Donnerstag zur Sitzung im Gebäude der IHK in Idar.







