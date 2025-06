Trotz hochsommerlicher Temperaturen fand am vergangenen Samstag die Eröffnung des neuen Themenwanderwegs „Historischer Amtsweg Burglichtenberg“ rund um Eckersweiler und Berschweiler im Zuge einer feierlichen Eröffnungswanderung statt. Mehr als 40 interessierte Wanderfreunde ließen es sich nicht nehmen, den neuen Weg bei seiner Premiere zu erkunden.

Ausrichter der Veranstaltung waren die Ortsgemeinden Berschweiler und Eckersweiler. Die bunt gemischte Wandergruppe – von jung bis alt – wurde von Wanderführer Peter Bohr auf einem etwa zehn Kilometer langen Streckenabschnitt begleitet. An mehreren Stationen entlang der Route brachte er den Teilnehmern die historischen und kulturellen Besonderheiten des Amtsweges näher und schilderte spannende Details zur Geschichte des ehemaligen Amtsbezirks Burglichtenberg.

i Gut gelaunt ging es an Wiesen und Wäldern vorbei. Ines Klingshirn/VG

Ein besonderer Höhepunkt erwartete die Gruppe in Berschweiler, wo Zeitzeuge Gerd Sohni interessante Einblicke in die Geschichte der vier Amtshäuser gab und mit seinen Erzählungen für lebendige Bilder vergangener Zeiten sorgte. Um den sommerlichen Temperaturen zu trotzen, wurden entlang der Strecke mehrere Getränkestationen eingerichtet, die für willkommene Erfrischung sorgten. „Ein großer Dank gilt dem TuS Berschweiler sowie dem Obst- und Gartenbauverein Eckersweiler, die sich um die Bewirtung der Gäste sowohl zu Beginn als auch am Ende der Veranstaltung gekümmert haben“, erläuterte Christin Risch aus der Tourismusabteilung der VG-Verwaltung.

Unter den Gästen befanden sich auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Baumholder, Ortsbürgermeister aus den beteiligten Gemeinden sowie viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die mit großem Engagement zur Entstehung des Themenwegs beigetrugen. Zum Abschluss der Wanderung konnten sich die Teilnehmer in Berschweiler bei einer kleinen Stärkung und kalten Getränken erholen, bevor ein bereitgestellter Shuttlebus sie zurück zum Startpunkt brachte – ein Angebot, das gern in Anspruch genommen wurde.

i In Berschweiler berichtet Gerd Sohni (vorn, Mitte) über die ehemaligen Amtshäuser und deren Nutzung. Ines Klingshirn/VG

Der neue Themenwanderweg kann sowohl in Berschweiler als auch in Eckersweiler begonnen werden und ist in beide Richtungen ausgeschildert. Entlang der Route informieren Übersichtstafeln, historische Karten und erläuternde Texte über die Geschichte des Amts Burglichtenberg. QR-Codes ermöglichen es, Interviews mit Zeitzeugen und Tonaufnahmen zu interessanten Hintergrundfakten direkt vor Ort am Handy zu erleben.

Mit dem „Historischen Amtsweg Burglichtenberg“ ist der Region ein weiteres attraktives Wanderangebot gelungen, das Geschichte, Natur und moderne Vermittlungsmethoden auf eindrucksvolle Weise miteinander verbindet, erklärte VG-Chef Bernd Alsfasser.

Alle Informationen rund um den Weg sowie die Streckenführung sind unter www.vgv-baumholder.de/de/tourismus/wandern zu finden.