Referat in Frauenberg Die Geschichte der streitbaren Loretta Gerhard Müller 28.06.2026, 09:00 Uhr

i Überzeugend und ausdrucksstark brachte Prof. Dr. Nina Gallion die Geschichte der streitbaren Gräfin Loretta von Sponheim rüber und machte so die Geschichte lebendig. Gerhard Müller

Über die historische Figur der Loretta von Spohnheim berichtete Nina Gallion im Frauenberger Gemeindehaus. Die starke Frau musste sich gegen viele gegner durchsetzen, etwa Balduin von Trier. Doch es gelang ihr.

Das Leben der streitbaren Gräfin Loretta von Spohnheim interessiert offensichtlich die Menschen der Region. Die 64 bereitgestellten Stühle mussten kurzerhand um 20 Plätze erweitert werden, so groß war trotz brütender Hitze das Interesse an dem Vortrag von Professorin Nina Gallion.







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