Buchvorstellung in Rückweiler
Die Gefallenen der Heidegemeinden zusammengetragen
Kai Benzel präsentiert am Sonntag, 15. November, sein Buch über die Gefallenen aus den vier Heidedörfern.
Kai Benzel präsentiert am Sonntag, 15. November, sein Buch über die Gefallenen aus den vier Heidedörfern.
Janine Benzel

Kai Benzel stellt am Volkstrauertag in Rückweiler sein Gedenkbuch über die Gefallenen der Heidegemeinden vor. Seine Recherche verknüpft Fotos, Dokumente und Familienerinnerungen, die ihn teils selbst überraschten.

Lesezeit 2 Minuten
Sein Buch „Die Gefallenen der Heidegemeinden“ stellt der Autor Kai Benzel am Volkstrauertag im Rückweilerer Dorfgemeinschaftshaus vor, im Anschluss an die Gedenkfeier, die um 10 Uhr am Kriegerehrenmal beginnt. Das 272-seitige Werk ist das Ergebnis akribischer Recherchen, die der Rohrbacher Ortschronist, der nach Rückweiler einheiratete, während der Corona-Pandemie vorantrieb.
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