Unterstützt von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz und dem Bundesaußenministerium und organisiert von Studierenden veranstaltete der Umwelt-Campus Birkenfeld wieder den Earth Day. Zu Gast war mit Sarah Surak eine Ikone des Umweltschutzes.
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Es war ein Vortrag am Umwelt-Campus Birkenfeld, der Mut macht: Sarah Surak, die seit mehr als 20 Jahren über Nachhaltigkeit forscht und arbeitet, informierte über die Geschichte des Earth Day: Jedes Jahr am 22. April richten Millionen von Menschen weltweit ihren Blick auf den Zustand unseres Planeten.