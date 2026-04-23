Earth Day am Umwelt-Campus Die Geburtsstunde der modernen Umweltbewegung Thomas Brodbeck 23.04.2026, 18:00 Uhr

i Organisatoren, Referentinnen und Teilnehmer der Info-Veranstaltung zum Tag der Erde am Umwelt-Campus waren (von links) die Studentinnen Jumana Fathima und Lina Daniel, Prof. Sarah Surak, Prof. Susanne Harthard, Prof. Klaus Helling, Janna Uhriy-Ganz von der Atlantischen Akademie, und Cheikhma Ahmed Sidi Brahim und Shardul Pawar, beide Studenten am UCB. Thomas Brodbeck

Unterstützt von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz und dem Bundesaußenministerium und organisiert von Studierenden veranstaltete der Umwelt-Campus Birkenfeld wieder den Earth Day. Zu Gast war mit Sarah Surak eine Ikone des Umweltschutzes.

Es war ein Vortrag am Umwelt-Campus Birkenfeld, der Mut macht: Sarah Surak, die seit mehr als 20 Jahren über Nachhaltigkeit forscht und arbeitet, informierte über die Geschichte des Earth Day: Jedes Jahr am 22. April richten Millionen von Menschen weltweit ihren Blick auf den Zustand unseres Planeten.







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